Milan | quanti sprechi | pareggia a Cremona e ora il Napoli è a +8

(Di martedì 8 novembre 2022) La frenata che non ti aspetti rischia di ammazzare il campionato ancora prima che la Serie A vada in letargo per la sosta mondiale: ilfa 0 - 0 a casa della Cremonese e scivola a - 8 dal. ...

Carnesecchi contro tutti Il primo vero squillo è del- Diaz al volo manda alto su cross di Messias - ma arriva solo dopo 23 minuti di gioco: il 3 - 4 - 1 - 2 dei rossoneri ci mette un po' ad ...... tantinelle sue prime 95 gare con il club meneghino. Dall'inizio del 2022, Rafael Leao e l'unico giocatore delin doppia cifra tra gol e assist in trasferta in Serie A: 10 ...Il Milan non risolve i suoi problemi. Pareggia contro la Cremonese e scivola a -8 dal Napoli, che ormai fa un campionato a sé. I rossoneri hanno sì idee interessanti, ma a tratti ...Con i campionati pronti a fermarsi per lasciare spazio ai mondiali, le società possono concentrarsi sul calciomercato ...