Meloni e il bilaterale con al Sisi fra Regeni e i 24 caccia da vendere all' Egitto

SHARM EL - SHEIKH - Finisce in fondo al comunicato che riassume ilcon Al Sisi . Una riga e mezza, striminzita. Giorgiafa sapere di aver "sottolineato la forte attenzione dell'Italia sui casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki ". È il costo della ...ha avuto un incontroanche con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.ha confermato a Guterres il 'pieno sostegno italiano alla mediazione dell'Onu in ...Assente il premier Giorgia Meloni, per il vertice di Cop 27 a Sharm el Sheikh, il viceministro e leader della Lega, Matteo Salvini, spinge per mettere tutto e subito in manovra, quanto promesso in cam ...Fonti diplomatiche egiziane hanno riferito di un bilaterale durato un'ora e un quarto a margine ... nota della presidenza del consiglio – ha dato occasione al presidente Meloni di sollevare il tema ...