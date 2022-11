Ma com’era la storia della sospensione di Giordano che invece va in onda fino al 29 novembre e dopo il 10 gennaio?

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 8 novembre 2022) Era diventato un caso nazionale, con tanto di polemica sui social network e un piccolo occhiolino da parte di Mario, che aveva parlato di pausa natalizia prolungata. In realtà, la questionetemporanea di Fuori dal Coro sembra essere stata ridimensionata. Un annuncio dello stesso giornalista e conduttore del programma di approfondimento politico di Rete4 ha svelato il palinsesto relativo alla trasmissione: «Siccome sono in molti a chiedermelo vi comunico ufficialmente che Fuori dal Coro resterà in, oltre a stasera per altre tre puntate,al 29. E che poi riprenderà il 10. Grazie ancora tutti. Vi aspetto stasera». LEGGI ANCHE > No, Fuori dal coro non chiude prima «perché è stato censurato» Fuori dal Coro, periodo ...