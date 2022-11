L’Oman sceglie l’idrogeno per la sua transizione

Leggi su formiche

(Di martedì 8 novembre 2022)ha deciso di scendere in campo nell’ambito delle energie rinnovabili puntando sulverde. Per farlo la Hydrom, una sussidiaria lanciata di recente dall’Energy Development Oman (EDO), di proprietà statale, ha aperto il 6 novembre il round di offerte pubbliche volte ad assegnare i primi blocchi di terreni per progetti di idrogeno verde. Hydrom mira a assegnarli entro il 2023 per raggiungere l’obiettivo di produzione di un milione di tonnellate entro il 2030. Ad annunciarlo a Formiche.net è il suo direttore, Firas al Abduwani. Il mandato della sussidiaria include la delineazione di aree di proprietà del governo e la strutturazione di progetti associati di idrogeno verde su larga scala, la gestione del processo per la loro assegnazione agli sviluppatori e la facilitazione dello sviluppo di infrastrutture comuni e industrie di ecosistemi ...