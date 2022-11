Juve | il sostituto di Alex Sandro può arrivare dalla Germania

(Di martedì 8 novembre 2022) Lantus guarda al futuro con l'obiettivo di rinforzare la rosa. Secondo Mundo Deportivo per il ruolo di terzino sinistro il nome in...

FantaMaster

è stato chiesto agli utenti quale fosse ilideale di Juan Cuadrado nella stagione 2023 - ... Lastarebbe valutando il prolungamento di contratto, il giocatore guadagna attualmente 7 ...Che colpevole del tocco di mano nella propria area, si è scatenato e ha prima segnato il pareggio e poi permesso ad Elmas,di Kvara, di mettere la freccia per il sorpasso . L'ennesimo. ... Clamoroso retroscena: Di Maria-Juve, addio a gennaio, scelto il sostituto Il direttore sportivo rossonero è disposto a tracciare la strada per raggiungere l'obiettivo di proprietà del Sassuolo su cui anche la Juventus vuol scoprire le carte ...In un recente sondaggio di calciomercato.it gli utenti hanno preferito il francese, seguito da Odriozola, Dalot e Holm ...