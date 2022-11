Instagram | nuove regole anche in Italia per la verifica dell’età sui minori Documento | selfie e intelligenza artificiale | come funziona

Ma non, per fortuna, di divertirsi davanti all'obiettivo, da sola o in compagnia, e di regalare ai suoi followerfoto tutte da ammirare. Quelle che ha postato negli ultimi giorni sono state ...... come YouTube o, con ottimi risultati: basti pensare a Progetto Happiness, per esempio. ... È con questo scopo che nasce la nostra pagina, sperando di essere per legenerazioni un aiuto a ...Il nuovo sistema di verifica dell’età di Instagram approda anche in Italia. A svariati mesi dal reveal ufficiale, la piattaforma di condivisione foto targata Meta ha lanciato anche nel nostro paese la ...Al via anche in Italia la nuova modalità Instagram per verificare l’età dei propri utenti. Meta ha infatti annunciato l’avvio della procedura per testare il nuovo sistema di riconoscimento, “in modo d ...