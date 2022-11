Incidente sull' autostrada A1 | schianto tra due tir e un' auto | morto un uomo | traffico intenso verso Roma

(Di martedì 8 novembre 2022) Graveall'albaA1 nel Fiorentino. Undi 56 anni èmentre una donna di 55 è rimasta ferita in modo grave. Loè avvenuto intorno alle 4 in A1 nel tratto ...

corriereadriatico.it

Graveall'alba' autostrada A1 nel Fiorentino. Un uomo di 56 anni è morto mentre una donna di 55 è rimasta ferita in modo grave. Lo schianto è avvenuto intorno alle 4 in A1 nel tratto compreso ...I segnali sono molteplici e - visto lo scenario interno, focalizzato'inflazione e i sondaggi ... evitare l'escalation e ridurre ogni 'disturbo' che possa provocare un '' letale. Non c'è ... Incidente sull'autostrada, schianto tra due tir e un'auto: morto un uomo «Sono passati quattro anni ma il rumore di quegli elicotteri è sempre nella mia testa». Ricorda come se fosse ieri l’incidente a Torre Flavia Alessandro Ognibene, ...Prima la rapina a una farmacia di Ciampino, poi la corsa sulla Prenestina in direzione via di Salone: è qui che pè avvenuto il disastro. Una Lancia Delta si è scontrata con un’auto della polizia di ...