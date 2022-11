Il cyber irrompe nel rating degli stati

Leggi su panorama

(Di martedì 8 novembre 2022) Alla fine, anche le agenzie dia partire dalla ben nota Standard & Poor’s puntano il loro sguardo sul tema del rischio, e appare concreta l’ipotesi che una scarsa attenzione alle tematiche disecurity possa portare a un abbassamento della valutazione di affidabilità dell’intero sistema-paese. Non si tratta di una decisione nel breve termine perché, come precisa l’agenzia, allo stato attuale i criteri di valutazione utilizzati non cambieranno. Tuttavia gli analisti segnalano come gli incidenti informatici possano influenzare uno o più dei fattori che portano a valutare il debito sovrano di un paese. Viceversa viene segnalato come significativo l’impatto di una guerra ibrida sullo scenario geopolitico, pertanto S&P ritiene opportuno che i governi incrementino gli investimenti e la spesa per la sicurezza ...