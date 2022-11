Gabriele Parpiglia sbotta contro Alberto De Pisis al GF Vip | retroscena su Zorzi

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 8 novembre 2022) Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip c’è stato un blocco dedicato adDe. Il ragazzo si è molto aperto con Alfonso Signorini ed ha raccontato di alcuni momenti piuttosto drammatici che hanno fatto parte della sua vita. Ad ogni modo, il suo modo di fare non è molto piaciuto a. Attraverso un psot sui social, infatti, il giornalista ha duramente attaccato il concorrente del GF Vip. Vediamo cosa ha detto.De, brutta imitazione di TommasoDeha dato luogo ad uno sfogo molto toccante durante la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip. Il ragazzo ha raccontato deiinaspettati in merito alla scoperta della sua malattia e ...