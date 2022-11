Diana Del Bufalo | Ho la coprolalia | un ramo della sindrome di Tourette

Non consentiremo che la lavanderia di Antoniopassi nelle mani degli usurai". Lo scrive sui ...è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Disdici quando vuoi Tutti i contenuti...Bufalo è una delle stelle emergenticinema italiano ed è stata protagonista di serie tv di successo, come 'Che Dio ci aiuti' o di altri film campioni di incassi come 'L'agenzia dei ...Maria De Filippi raccontata dall’attrice con parole inedite: “E’ poco fisica” Indubbiamente la conduttrice è tra i volti ...Diana Del Bufalo ha raccontato di soffrire di ‘coprolalia’. L’attrice 32enne, che in passato ha scatenato grandi polemiche mediatiche dopo aver pronunciato frasi controverse, ha affermato di avere que ...