Choc all’obitorio | due mogli piangono il defunto ma arriva un’altra donna ancora

(Di martedì 8 novembre 2022) La vicenda è surreale e somiglia tanto alla trama di un film. Invece si tratta di un episodio realmente accaduto nello Spezzino: un uomo e tre. L’uomo muore all’improvviso e si trova: lì nela scomparsa l’exe e la compagna. Fin qui nulla di strano: le due donne – data anche la delicatezza del momento – si trovano in stanze separate. Qualche attimo dopo accade l’impensabile: tutto “colpa”, o “merito” in base ai punti di vista del messo comunale. Si stavano sbrigando le pratiche burocratiche quando il dipendente comunale si avvicina con tatto e costernazione alle due signore, dicendo che era lae che doveva mettere la firma, ha spiegato il quotidiano ligure Secolo XIX che ha raccontato questa storia paradossale. Il problema è che il nome e cognome delle due non ...

Metro

... sarebbe uscita di casa piangendo e sotto, per poi sedersi ... sequestrata e trasportatadell'ospedale di Eboli. L'...... fino a quando la salma è stata portata in. In stato di ... In stato dii familiari del bimbo, che sono stati trasportati ... Allo stesso modo, Start Romagna esprime vicinanza'autista in ... Choc in aula: confessa abusi sessuali su 101 cadaveri in un obitorio - MetroNews