Brevetti | in Italia cala il divario | ma solo un inventrice su sette è donna

(Di martedì 8 novembre 2022) Aumentano negli ultimi anni inle donne ‘inventrici’ che presentano domande di brevetto ma resta ancora una forte disparità di genere visto che rappresentanoil 14,3% del totale. Secondo una ricerca pubblicata oggi da European Patent Office (Epo) inun inventore ogni(nel periodo compreso tra il 2010 e il 2019) tra coloro che hanno richiesto un brevetto in Europa è di genere femminile. Con questa quota, l’si posiziona sedicesima tra gli Stati membri EPO, leggermente al di sopra della media europea che è al 13,2%. All’interno del territoriono, si evidenziano grandi differenze per regione. La Sardegna, ad esempio, vanta un tasso di inventrici nelle domande di brevetto del 27,9% posizionandosi al primo posto nella classifica ...

Tra gli Stati membri EPO l'si posiziona al sedicesimo posto, leggermente al di sopra della ... è necessario fare di più per rafforzare l'inclusività nel campo dei. La promozione delle ...Con questa quota, l'si posiziona sedicesima tra gli Stati membri EPO, leggermente al di ... è necessario fare di più per rafforzare l'inclusività nel campo dei. La promozione delle ...Quando si parla di brevetti, in Italia solo una inventrice su sette è donna. A affermarlo è uno studio condotto dall’Ufficio europeo brevetti.Milano, 8 nov. (Adnkronos) - All Edizione 2022 di Eicma è presente la Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Dgtpi-Uibm). È l ufficio del ...