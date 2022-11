Stramaccioni | «All’Inter manca la personalità Il Mondiale può stravolgere le cose»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Andrea, ex allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport di Radio Rai del Derby d’Italia Andrea, ex allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport di Radio Rai del Derby d’Italia. Le sue dichiarazioni: «L’Inter ha perso un’occasione contro una Juve in difficoltà. Nella prima frazione i nerazzurri hanno dimostrato di avere le carte in regola per batterli, ma c’è da dare atto alla squadra di Allegri per essere tornata in campo con una determinazione importante e vincere la partita. E’ la miglior difesa della nostra Serie A e viene da un buon filotto». DIFETTO INTER – «La grande pecca dei nerazzurri è la. Prima cosa ha perso tutti gli scontri diretti e per una squadra che vuole vincere lo Scudetto iniziano a vacillare certe sicurezza. Il secondo parametro ...