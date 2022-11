(Di lunedì 7 novembre 2022) AGI - Che farsene dellediche avanzano dopo aver grattugiato tutto il formaggio? Buttarle è un affronto alla miseria oltreché alla cucina del riutilizzo. Meglio conservarle, perché posconferire sapore a diverse pietanze. Alle minestre, alle zuppe, ai passati di verdura, per esempio.utili da dar da rosicchiare ai bambini piccoli per aiutarli a rinforzare i denti da latte, suggerisce il Guardian. Oppure, raschiare la buccia con un coltello tanto rimuovere quella pellicola un po' di cera che la ricopre, “tagliarla a pezzetti, quindi metterla nel microonde per circa un minuto, finché non si gonfia", consiglia Filippo La Gattuta, executive chef del Big Mamma Group di Londra. Una volta raffreddata, se ne avrà uno spuntino croccante perfetto per l'aperitivo. Un'altra ricetta, offerta dallo chef ...

AGI - Agenzia Italia

Tuttavia, non solo i pasticceri o i grandi complessi dolciariabili nella loro produzione. ... Non dimentichiamoci, infine, che con ledi questo meraviglioso frutto si possono fare davvero ...Ma che cosa deodora in modo naturalei fiori, le foglie, le spezie, ledella frutta e le erbe aromatiche a creare l'atmosfera giusta e a rendere l'aria sana e gradevole. Possiamo far ... Sono le bucce di Parmigiano l’ingrediente segreto di un cuoco che si rispetti Buttarle è un affronto alla miseria oltreché alla cucina del riutilizzo. Meglio conservarle, perché possono conferire sapore a diverse pietanze. Alle minestre, alle zuppe, ai passati di verdura, per e ...Ogni italiano butta 67 chili di cibo all’anno. Cifre che pesano anche sull’ambiente: tra l’8 e il 10 per cento delle emissioni dipendono da quello che potrebbe essere messo nel piatto ma finisce nella ...