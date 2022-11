Pd | ipotesi Cottarelli in Lombardia | rosa nomi per Lazio

Carlopotrebbe essere il candidato Pd per la Lombardia, mentre è escluso che possa esserlo Letizia Moratti. E' il ragionamento che viene fatto in ambienti Pd. Per il Lazio c'è scetticismo sulla ...Ma negli ambienti Dem circola il nome di Carloanche se, come detto, l'opzione primarie non tramonta (e anzi resta valida anche per il Lazio). TI POTREBBE INTERESSARE(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Carlo Cottarelli potrebbe essere il candidato Pd per la Lombardia, mentre è escluso che possa esserlo Letizia Moratti. E' il ragionamento che viene fatto in ambienti Pd. Per il ...Centrodestra verso la riconferma del governatore. Il Pd spinge per l'economista, mentre il Terzo Polo ha scelto di appoggiare Letizia Moratti che attacca la "destra dei recinti". Renzi annuncia la fed ...