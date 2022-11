Midterm | la guerra psicologica cinese svela gli obiettivi di Xi

Leggi su formiche

(Di lunedì 7 novembre 2022) “La minaccia di interferenze cinesi nelle elezioni democratiche richiede un’azione immediata da parte dei politici di Washington e delle altre capitali occidentali”, scrive Craig Singleton, senior China fellow alla Foundation for Defense of Democracies. FDD è un think tank washingtonians che segue con costante attenzione i temi connessi alla protezione dei valori democratici e dunque dei pilastri su cui si basano le democrazie, il mondo delle alleanze Tier-1 secondo la visione di Joe Biden. Singleton parla su Foreign Policy — media non certo distante a quel tipo di visione — delle attività che la Cina sta svolgendo all’interno dell’ecosistema elettorale statunitense in vista del voto di Metà Mandato che ci sarà domani, 8 novembre. Un voto molto importante per la stabilità dell’amministrazione Biden, la quale potrebbe perdere la maggioranza al Congresso e vedersi complicata l’azione di ...