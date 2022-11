La tirocinante violentata da un infermiere torna a lavorare in ospedale | “Non gli permetterò di cambiarmi la vita”

Repubblica Roma

"Non consentirò a un mostro di cambiare i miei progetti, la mia vita". Marta è tornata all'Umberto I, a lezione, una settimana dopo essere statadentro uno sgabuzzino del reparto di Urologia. Non è rimasta schiacciata dalla violenza, non si è rinchiusa dentro una stanza. Lei vuole diventare un'infermiera e non ha intenzione di darla ...in uno sgabuzzino". Choc al Policlinico,denuncia un infermiere Torna in corsia la tirocinante stuprata da un infermiere: "Non permetterò al mostro di cambiarmi la vita" L'infermiera: “La sola idea di trovarmelo davanti mi terrorizza. Ma io devo essere più forte”. L'avvocata chiede un incontro in procura per il mancato arresto ...Dovevamo arrivare per forza a questo". La condanna del sindacato "Da parte nostra c'è una ferma condanna nei confronti del collega accusato di aver violentato una tirocinante al Policlinico Umberto I ...