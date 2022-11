La figuraccia di Sangiuliano che chiede alla Rai una fiction su Oriana Fallaci

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ha vissuto per anni all’interno delle stanze della televisione pubblica, con il ruolo apicale di direttore del TG2. Probabilmente, però, non ha avuto tempo di scavare all’interno delle teche e delle produzioni della Rai, perdendo di vista anche i palinsesti di quanto già mandato in onda. E così, due settimane dopo la sua nomina a Ministero della Cultura, Gennarosi è reso protagonista di una gaffe (ripetuta). Perché il j’accuse contro viale Mazzini su un presunto silenzio attorno aci è smentita dai fatti. Gennarodice che la Rai deve fare unasuci senza sapere (anche) che la Rai ha già fatto unasuci. La cultura in buone mani. ...