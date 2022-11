Golden Boy Career Award a Shevchenko | «Per me è un grande onore»

(Di lunedì 7 novembre 2022)ha ricevuto ilBoy: «Voglio ringraziare tutta Italia per il supporto al mio paese e al popolo ucraino» Andrijè stato premiato con ilBoy, ecco le parole dell’ex calciatore del Milan durante la cerimonia. «Per me è un. Io penso che sia un premio importante da una possibilità ai ragazzi giovani di sentirsi importante. I primi passi che un giovane giocatore sogna prima di diventare. Voglio ringraziare tutta Italia per il supporto al mio paese, alle comunità che hanno accolto il popolo ucraino. La guerra va avanti e questa è una altra chance per ricordare che la gente ucriana ha bisogno di aiuto, la gente è senza luce, ...

A margine del2022, ha parlato il presidente della Lega di Serie A. Tanti i temi trattatiPochi giorni e sarà Mondiale in Qatar. Un Mondiale, che purtroppo non vedrà partecipare l'Italia. Casini a ...Commenta per primo Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan , è stato premiato come miglior dirigente sportivo nella cerimonia del2022. Intervistato durante la serata, l'ex capitano ha commentato il gol del figlio Daniel durante Milan - Spezia: 'Era una cosa scritta. Ho seguito il consiglio di Galliani, lui mi ha ...Il giovane centrocampista della Juventus Fabio Miretti premiato al Golden Boy come miglior italiano: le sue dichiarazioni Best Italian Golden Boy 2022 Fabio Miretti è stato premiato oggi a… Leggi ...Il Golden Boy rimane a Barcellona: dopo la vittoria anno scorso di Pedri, un altro gioiellino della Cantera blaugrana si aggiudica il premio come miglior talento Under21 del calcio europeo. Pablo ...