Gf Vip 7 | annunciato il nuovo concorrente | è un ex di Temptation Island

(Di lunedì 7 novembre 2022) Incredibilmente al Gf Vip 7 ben presto arriverà unvolto noto del mondo dello spettacolo. Senza dubbio il pubblico sentendo di chi si tratta strabuzzerà gli occhi. Scopriamo chi è il personaggio misterioso. Si tratta di un uomo, che ha fatto parte del cast dicome tentatore. Nelle scorse ore, è saltato fuori il nome di uno dei probabili nuove concorrenti del Gf Vip 7. Ecco di chi si tratta. Gf Vip 7, atteso uno dei famosissimi tentatori È tempo di grandi novità al Gf Vip 7. Come è noto da un po’ di tempo quanto pare Alfonso Signorini e gli autori del noto reality show di Canale 5, stanno per mescolare le carte del seguitissimo programma televisivo di Mediaset. Sarà per l’uscita di Marco Bellavia e la conseguente eliminazione di Ginevra Lamborghini e di Giovanni Ciacci. Sarà per animare il ...

... la sorella Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser (da poco hannoche si sposeranno presto),... mentre il papà Antonino Spinalbese è nella Casa del Grande Fratello. Proprio lui di tanto in ...... Quest'ultimo post è stato commentato tantissimo non solo dai suoi fan, ma anche da tantissimi, i quali hanno apprezzato molto sia le sue foto provocanti che le sue parole in cui hadi ...I due hanno annunciato pubblicamente la loro relazione nel 2021 ... Ora l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2022-2023. Streaming e tv Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta ...A novembre il programma andrà in onda con una solo puntata, per fare spazio ai Mondiali di calcio. Il ritorno a due appuntamenti è previsto per gennaio.