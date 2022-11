Com’è andato l’esordio di Giorgia Meloni alla COP27

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) La presidente del Consiglioè arrivata oggi all’International Convention Center di Sharm el-Sheikh per la cerimonia inaugurale della conferenza sul clima delle Nazioni Unite, la, che è iniziata domenica.è insieme al ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ed è stata accolta al suo arrivo dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Non è ancora chiaro seavrà un incontro bilaterale con al-Sisi. I rapporti diplomatici tra Italia ed Egitto sono diventati complessi in seguito all’omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni, morto nel 2016 al Cairo. Questa è la prima volta che un presidente del Consiglio italiano si reca in Egitto dopo l’omicidio di Giulio ...