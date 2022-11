Clima | Meloni in Egitto per Cop27 | l’impegno dell’Italia sulle emissioni

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Il premier Giorgiapartecipa alla conferenza suldi Sharm el Sheikh, dove oggi interverrà in sessione plenaria, nel quadro delitaliano alla riduzione del 55% delleentro il 2030, assunto dell’Europa, e del raggiungimento dellezero entro il 2050. Nei negoziati di Sharm El Sheik le posizioni dei 27 paesi membri saranno strettamente coordinate in ambito europeo, sulla base del costante raccordo che ha preceduto e che accompagnerà i negoziati. Tuttavia, non tutti i paesi hanno presentato impegni di riduzione dellealtrettanto ambiziosi. Come si evince dal rapporto pubblicato dal Segretariato della Convenzione il 27 ottobre scorso, infatti, l’insieme degli impegni non è sufficiente a mantenere l’innalzamento della ...

...sanitario nazionale del futuro che ora è nelle mani del nuovo governo guidato da Giorgia. " ... Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, la conferenza sul, per fermare il ...Trae diritti umani, Giorgiaè sbarcata ieri in tarda serata a Sharm el - Sheikh per la Cop27 dell'Onu. Al debutto in un vertice internazionale dopo l'approdo a Palazzo Chigi, è il primo ...ROMA. – Tra clima e diritti umani, Giorgia Meloni sbarca in tarda serata a Sharm el-Sheikh per la Cop27 dell’Onu. Al debutto in un vertice internazionale dopo l’approdo a Palazzo Chigi, è il primo ...È già buio pesto quando l'aereo di Giorgia Meloni atterra a Sharm el-Sheikh. La guardia d'onore con fanfara è schierata sulla pista, la Cop 27 sul clima ha iniziato i suoi lavori, ma le diplomazie non ...