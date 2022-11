Cede tetto di un capannone | operaio morto nel Casertano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Unsul lavoro a Casal di Principe, nel. Si tratta di un 49enne di Cesa che stava lavorando per conto di un'impresa su unindustriale di via Saturno. L'stava effettuando un sopralluogo quando ilha ceduto provocandone la caduta da un'altezza di cinque metri.

