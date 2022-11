Bayern | Salihamidzic | «Con il PSG ce la giochiamo Juve? Spiace»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Le parole del direttore sportivo delMonaco, Hasandopo il sorteggio di Champions League dei bavaresi Hasan, direttore sportivo delMonaco, ha commentato il sorteggio di Champions League che vede i bavaresi contro il PSG. Di seguito le sue parole a Sky Sport. PSG – «Il sorteggio è stato particolare, giocare contro il PSG è sempre difficile. Ce la giocheremo e vedremo come andrà».– «Di, ho trascorso un bel periodo lì. Sarà per il prossimo anno e penso che possano vincere l’Europa League». MERCATO – «Dipenderà molto dal Mondiale e dagli infortuni. Noi delsperiamo chiaramente che tutti tornino sani e non vorremmo fare niente nel calciomercato di gennaio». L'articolo proviene da Calcio News 24.