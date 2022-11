“Primarie di coalizione aperte a tutti”. La proposta del Pd in Lombardia

(Di domenica 6 novembre 2022) Per scegliere il candidato in“proporremo lo strumento delledii cittadini”. Lo ha detto il segretario lombardo del Pd, Vinicio Peluffo, al termine dell’assemblea regionale che si è tenuta oggi a Milano. La relazione finale che ufficializza la via delleè stata votata con larga maggioranza, nessun contrario e 16 astenuti e prevede appunto di proporre leagli alleati e se, nella discussione con loro, si deciderà di fare altrimenti per definire il candidato governatore, questa decisione sarà votata in assemblea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

