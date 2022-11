La nomina di Mantovano tra intelligence e sicurezza. Scrive Caligiuri

(Di domenica 6 novembre 2022) Giorgia Meloni ha conferito la delega sull’al sottosegretario Alfredo, come è stato fatto in 20 precedenti governi sui 35 che si sono avvicendati da quando nel 1977 il nostro Paese ha una legge sui Servizi, innovata nel 2007, incentrando le funzioni sul Presidente del Consiglio. Berlusconi e Prodi hanno assegnato la delega a un esponente del proprio partito, diversamente hanno fatto D’Alema I (attribuita a Sergio Mattarella) e i governi tecnici: Mario Monti, sei mesi dopo l’insediamento, ha individuato Gianni De Gennaro; Mario Draghi ha scelto Franco Gabrielli, entrambi con esperienze di capi della Polizia e di vertice nei Servizi.ha un profilo particolare perché è sia magistrato di professione e sia per lungo tempo parlamentare (dal 1996 al 2013) e sottosegretario all’Interno (dal 2001 al 2006 e dal ...

