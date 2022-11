GP Valencia | Quartararo | Quando perdi il titolo c' è poco di positivo

(Di domenica 6 novembre 2022) Sul circuito Ricardo Tormo il vincitore della gara è stato Rins che regala un ultimo trionfo a Suzuki ma c'è chi purtroppo rimane con l'amaro in bocca. Lui è il campione del mondo 2021 Fabio ...

... piazzamento che sarebbe stato sufficiente anche in caso di vittoria di, che dopo un ... Il Gp diconsente a un altro pilota italiano Ducati di concretizzare la sua rincorsa. Enea ...Lui è il campione del mondo 2021 Fabioche racconta a fine round le sue sensazioni: "Ho fatto una partenza molto buona. Una delle mie migliori di sempre. Anche il primo giro è stato buono. ...Utilizziamo cookie tecnici, propri o di terze parti, per analizzare il traffico su questo sito web e migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi acconsentire, inoltre, all’installazione dei cook ...Il Dottore ha fatto i complimenti a Bagnaia per la vittoria del titolo. Il pilota Ducati è il primo italiano a riuscirci da Valentino ...