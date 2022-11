Daniele | preso in giro da un 64 enne che si finge donna | si uccide Per chi lo ha raggirato | una multa di 825 euro

(Di domenica 6 novembre 2022) Tragedia a Forlì. Un ragazzo di 24 anni, in apparenza felice e tranquillo, di punto in bianco si è impiccato. I genitori hanno scoperto in seguito cosa nascondeva.aveva 24 anni, viveva a Forlì con i genitori e il fratello più piccolo. Lavorava, aveva una vita tranquilla e sembrava felice. La realtà era tutt’altra. Dopo il suo suicidio, i genitori sono venuti a conoscenza di un mondo “sommerso” che mai avrebbero immaginato., da circa un anno, era finito nelle mani di una persona che, forse per puro divertimento, lo avevaal punto di mandarlo fuori di testa e indurlo al gesto estremo. Il suo aguzzino è stato scoperto: un uomo di 64 anni il quale, per un anno, ha finto di essere una bellissima modella innamorata di. Il 24, ancora molto inesperto ...

La lettera del padre Nei giorni scorsi il padre di aveva carta e penna per scrivere alla Presidente del Consiglio: "In questi giorni - aveva scritto - si sta parlando tanto di, ... Ha una svolta ancor più tragica la storia di, 24enne che si è suicidato un anno fa dopo essere stato raggirato per mesi da una finta fidanzata . L'uomo responsabile della truffa è stato ... Un anno fa Daniele scelse di togliersi la vita dopo essere stato vittima di un raggiro: la ragazza di cui si era innamorato on line era in realtà un uomo 64enne, che è stato trovato morto questa matti ...