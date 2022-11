Cittadella-Modena | 25 convocati da Tesser

(Di domenica 6 novembre 2022) Sono 25 i calciatorida Attilioper, gara valida per la 12^ giornata Serie Bkt 2022-2023 in programma domani, sabato 5 novembre 2022, allo stadio Pier Cesare Tombolato, con calcio d’inizio alle ore 14. Non risultano disponibili Simone Panada (distorsione caviglia destra); Thomas Battistella e Mario Gargiulo (infortuni di lungo corso). PORTIERI: 26 Gagno, 12 Seculin, 1 Narciso. DIFENSORI: 27 Azzi, 5 Cittadini, 57 Coppolaro, 28 De Maio, 96 Oukhadda, 4 Pergreffi, 77 Piacentini, 3 Ponsi, 33 Renzetti, 15 Silvestri. CENTROCAMPISTI: 21 Armellino, 7 Duca, 16 Gerli, 19 Giovannini, 6 Magnino, 8 Mosti, 24 Poli, 10 Tremolada. ATTACCANTI: 9 Bonfanti, 99 Diaw, 11 Falcinelli, 17 Marsura. Fonte articolo e foto: www.calcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

