(Di domenica 6 novembre 2022) “Finita la sessione di bilancio, con l’inizio del prossimo anno rilancerò insieme ai capigruppo di maggioranza, la proposta di istituire una Commissioneper le”. Lo dice Lucaad Avvenire, aggiungendo: “Spero chevinca ie accetti il confronto”.torna sulla proposta della“Lesono una grande questione che non vogliamo affrontare da soli. La soluzione per noi è unache sia varata con ampio consenso e che si dia un obiettivo preciso da portare a termine in tempi ragionevoli e definiti -dice ancora il ministro dei Rapporti con il Parlamento-. Dalci sono aperture all’idea di intervenire con un rafforzamento del potere ...

Secolo d'Italia

... sono state convocate le commissioni permanenti che,l'indicazione dei componenti da parte dei ... sotto l'attento sguardo del ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca, ma le caselle ......per i Rapporti con il Parlamento Luca- Non può essere accettato che ci siano cittadini di serie A e di serie B, cittadini che rispettano le leggi e altri invece che se ne infischiano.... Ciriani: "Dopo la manovra una Bicamerale per le riforme. L'opposizione la valuti senza pregiudizi" Roma, 6 nov (Adnkronos) - "Finita la sessione di bilancio, con l'inizio del prossimo anno rilancerò insieme ai capigruppo di maggioranza, la proposta di istituire una Commissione Bicamerale per le rif ...Roma, 6 nov (Adnkronos) – "Finita la sessione di bilancio, con l'inizio del prossimo anno rilancerò insieme ai capigruppo di maggioranza, la proposta di istituire una Commissione Bicamerale per le rif ...