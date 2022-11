Bianchi rinnova la filiale negli Usa

(Di domenica 6 novembre 2022) Treviglio.prosegue nel processo di sviluppo internazionalendo laUSA e rafforzando la propria presenza diretta nel Nord America. Dan Delehanty assume il ruolo di Country Manager, a riporto di Fabrizio Scalzotto, Chief Executive Officer die Director ofUSA. “Nell’ambito della totale ristrutturazione di F.I.V. E.in Italia sia in termini di produzione che di distribuzione, abbiamo deciso di riorganizzare strategicamente la distribuzioneStati Uniti” – afferma Fabrizio Scalzotto, CEO di-. “Il nostro desiderio è quello di essere il più vicino possibile ai nostri rivenditori e consumatori: questa è la spinta per il cambiamento”. Forte di un’esperienza ultradecennale ...

Bicisport

Il filo racchiude tutto, entra nello spazio, lo, cerca la luce, la speranza, disegna e ... Giovanni, presidente della Giuria. Quindi la cerimonia di premiazione. Modera l'incontro la ...... reiterando un omaggio che sioramai da oltre un decennio, ho deposto dinanzi al monumento ... i tradizionali mazzi di fiori rossi e, gli stessi colori delle mostrine della gloriosa '... Bianchi rinnova con la filiale negli USA Dan Delehanty è il nuovo Country Manager di Bianchi USA, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del marchio ...È tutto pronto per una serata spaventosamente spettacolare. Halloween è ormai da anni appuntamento fisso anche per il by night marchigiano che si presenta in gran spolvero per ...