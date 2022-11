Vipponi preoccupati che il GF Vip 7 sia un flop | “Forse siamo scarsi”

Leggi su biccy

(Di sabato 5 novembre 2022) In un mese e mezzo di GF Vip il cast è stato decimato tra ritiri, squalifiche e televoti flash. Per fortuna giovedì sera nella casa di Cinecittà sono entrati sei nuovi: Sarah Altobello, Oriana Marzoli, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo e Micol Incorvaia. Nuovi ingressi: le ipotesi dei ‘vecchi’. Questo innesto importante ha lasciato perplessi i gieffini che abitano la casa dallo scorso settembre. C’è infatti chi non si aspettava addirittura sei new entry: “Che entrasse qualcuno era ovvio, magari due o tre,quattro, ma mai sei. Questa cosa è strana chissà perché hanno deciso in questa maniera“. Qualcuno ha parlato di bisogno di nuove dinamiche: “C’è necessità di aria nuova e altre dinamiche questo è il motivo“. Giaele De Donà è stata la più pessimista: “Ragazzi per me non è una cosa buona. Se ne sono ...