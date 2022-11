Ultime Notizie – Carlotta Rossignoli e la laurea ‘lampo’ | Burioni la difende | “Qui il merito è una colpa”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 5 novembre 2022) “, una ragazza veronese, si èta in Medicina nella mia università a 23 anni, pieni voti e lode. In qualunque nazione del mondo questa sarebbe stata una bella notizia che avrebbe portato applausi alla studentessa e al suo ateneo, e che invece in questo nostro povero Paese genera una tormenta di polemiche. Il motivo delle polemiche non si capisce, perché(che io non conosco, non insegno nel suo corso di) non è una somara diventata di colpo brava al San Raffaele grazie a qualche raccomandazione: ha concluso il Liceo Classico in soli 4 anni, con la media del 10. Proprio per questo il Presidente Mattarella l’ha premiata nel 2017 nominandola Alfiere del Lavoro”. Così su Facebook il virologo Roberto, docente all’Università Vita-Salute San ...