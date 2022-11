Ucraina e Russia non hanno mai smesso di trattare | ecco perché un cessate il fuoco non è impossibile

Leggi su tpi

(Di sabato 5 novembre 2022) Sfatiamo un mito: il dialogo traè possibile e, ben più importante, è già in atto. A dimostrarlo ci sono quattro accordi faticosamente mediati in oltre otto mesi di guerra e un’intesa quasi raggiunta a poco più di un mese dall’inizio dell’invasione russa. Se non è sufficiente per far cessare le ostilità, è abbastanza per dimostrare che mettere Kiev e Mosca intorno a un tavolo è un obiettivo raggiungibile. È proprio da qui che le parti in conflitto e la comunità internazionale potrebbero ripartire per fermare il massacro quotidiano e arrivare almeno a unil. Negoziare si può Frutto di mesi di trattative tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, l’accordo trae ...