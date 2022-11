Neuer torna in campo contro l’Herta

(Di sabato 5 novembre 2022) Manuel Berlino, prende due gol, sui quali è incolpevole e il Bayern vince 3 a 2. Il Bayern vinceva 3 a 0 comodamente ma quando la partita sembrava chiusasi è rifatto sotto e ha sfiorato l’incredibile rimonta. Partita a parte è stata la giornata di. Il portiere tedesco aveva dichiarato di aver avuto un cancro alla pelle e di essersi sottoposto a ben tre interventi chirurgici. Ufficialmente era indisponibile per un problema alla spalla. Èto alla grande, è parso sicuro come sempre e come detto è incolpevole sui gol subiti, uno su rigore. Il Bayern in Europa è uno schiacciasassi, anzi meglio, un panzer, ma in patria non sembra brillante come al solito. L’Union Berlino dista solo due punti. L'articolo ilNapolista.

La Gazzetta dello Sport

LA GARA Privo di Sané e Müller (oltre che di, ancora alle prese con un problema alla spalla)... LaPresse GLI ALTRI Dilaga il Dortmund che batte 5 - 0 lo Stoccarda eal quarto posto. In ...... al minuto 14', tira da fuori area all'incrocio dei pali, dove neancheci sarebbe arrivato; 6 ... Dopo alcune occasioni incredibili di Zoia , neutralizzata dalle parate di Peluso, il Torino... Tre interventi per il melanoma, ma ora Neuer torna in campo: “Il Mondiale Sono pronto” Dopo il lungo stop per un problema a una spalla e le operazioni per il tumore della pelle, il numero uno del Bayern oggi rientra in Bundesliga. E anche la Germania tira un sospiro di sollievo ...Buone notizie in casa Bayern circa il recupero di Manuel Neuer. Secondo quanto riportato dal Kicker il portiere tedesco, fermo da alcune settimane per.