Infortunio Alcaraz | effetto domino per ATP Finals e NextGen L’Italia avrà un posto in più?

(Di sabato 5 novembre 2022) Carlosnon parteciperà alle ATP2022, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti della stagione. Il numero 1 al mondo, infatti, si è infortunato agli addominali in occasione del quarto di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, abbandonando il match contro Holger Rune. Lo spagnolo salterà l’evento in programma a Torino dal 13 al 20 novembre e dovrà rinunciare anche alla Coppa Davis, prevista subito dopo a Malaga. Ildel 19enne verrà preso dal nono nella Race, ovvero lo statunitense Taylor Fritz. Gli altri partecipanti agli atti conclusivi saranno lo spagnolo Rafael Nadal, il greco Stefanos Tsitsipas, il norvegese Casper Ruud, il russo Daniil Medvedev, il canadese Felix Auger-Aliassime, il russo Andrey Rublev e il serbo Novak Djokovic, pronto a disputare la finale sul cemento della capitale francese ...

