Guardiola risponde a Ibrahimovic | “Ho detto ad Haaland di non segnare più | il mio ego è super”

(Di sabato 5 novembre 2022) E’ botta e risposta tra Zlatane Pep. Lo svedese del Milan aveva dichiarato di recente che per quanto riguarda il futuro disarebbe dipeso tutto “dall’ego di. Se lo lascia diventare più grande di lui o no. A me non ha permesso di migliorare, ma anche ad altri, non è capitato solo a me”. In conferenza stampa, l’allenatore del Manchester City ha risposto per le rime all’attaccante, da lui allenato ai tempi del Barcellona: “Ha ragione, ha perfettamente ragione. In questo club, in questa squadra, il mio ego è al di là di ogni altra persona, di ogni giocatore. Non mi piace quando Erling segna tre gol e tutti i riflettori sono per lui. Sono così geloso! Sinceramente, sono così geloso! Ho‘Erling, per favore niente più gol, altrimenti i giornali non parleranno di ...

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "a ...Commenta per primo Non è passata inosservata la dichiarazione di Zlatan Ibrahimovic che in riferimento a Erling Haaland aveva affermato: 'Dipende dall'ego di: se lo lascia diventare più grande di lui o no. Perché a me non ha permesso di migliorare A me come agli altri: perché non è capitato solo a me, ma a molti altri'. L'allenatore del ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Zlatan taccia di egoismo Pep che risponde prendendolo in giro: "Sono dispiaciuto quando Erling fa tripletta, gli dico di non segnare più" ...