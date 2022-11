GP Valencia | Ducati ' sbagliata' in pole con Martin | Bagnaia è ottavo

L'italiano della, leader della classifica, sarà quindi in terza fila. Adomani si decide il campionato: a Bagnaia mancano ancora 2 punti per diventare campione del mondo, basterà un ...- In pole c'è una, quella targata Pramac con Jorge Martin in sella, ed è già una bella notizia. Quartararo col 4° crono in qualifica manca la prima fila: il suo progetto per domani, ...Il pilota della Ducati ha conquistato la prima posizione nelle qualifiche del sabato: i due rivali per il titolo mondiale partiranno dietro.Da un pilota Ducati a un altro; il leader del WorldSBK è a Valencia per sostenere il suo collega nel box ufficiale di Borgo Panigale ...