Garcia-Kasatkina stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Finals 2022

(Di sabato 5 novembre 2022) Carolineaffronterà Darianel terzo ed ultimo match del Gruppo A alle WTAdi Fort Worth (Stati Uniti, cemento outdoor). Entrambe hanno perso in due set contro la numero uno del mondo Iga Swiatek. Tutte e due, però, hanno anche battuto la statunitense Cori Gauff senza lasciarle parziali. Si tratta dunque di un vero e proprio spareggio tra la francese e la russa per qualificarsi al secondo posto del raggruppamento alle spalle della polacca ed accedere alle semifinali. Gli scontri diretti sono in perfetta parità (1-1) ma la transalpina è riuscita ad aggiudicarsi un set in più (3-2). Quest’ultima partirà leggermente favorita secondo i pronostici dei bookmakers in una partita dove, inevitabilmente, sarà la pressione a giocare un ruolo decisivo. Entrambe sono arrivate particolarmente stanche a ...

