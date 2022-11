Carabinieri | studenti visitano Caserma Bagheria

(Di sabato 5 novembre 2022) (Adnkronos) – Cinquanta alluni di scuola primaria del circolo didattico “G. Bagnera” di(Palermo), accompagnati dai docenti, hanno visitato la locale Compagnia. Il Comandante, Capitano Francesco Battaglia, ha accolto i bambini parlando dei compiti dell’Arma dei, illustrando i vari Reparti e le rispettive funzioni; i piccoli visitatori sono stati poi intrattenuti con varie attività: presentazione deidella Stazione e dell’Aliquota Radiomobile di Compagnia, che hanno raccontato la loro esperienza professionale e mostrato loro i mezzi in dotazione; una dimostrazione dell’attività di fotosegnalamento e rilevamento delle impronte digitali con il personale dell’Aliquota Operativa. E, ancora, conoscenza di un’unità del Nucleo Cinofili di Villagrazia, con cane e conduttore, per ...

Il Comandante, Capitano Francesco Battaglia, ha accolto i bambini parlando dei compiti dell'Arma dei, illustrando i vari Reparti e le rispettive funzioni; i piccoli visitatori sono stati ...L'Arma deicommemorerà l'evento ricordando il Generale Dalla Chiesa con una locandina che ne riporta l'immagine e una celebre frase: " Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo ...Fugge da carabinieri dopo un tentativo di furto e muore travolto da un treno. È accaduto questa notte, a Dormelletto, sul lago Maggiore, in provincia di Novara. Il 17enne di origine ...Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - Cinquanta alluni di scuola primaria del circolo didattico G. Bagnera di Bagheria (Palermo), accompagnati dai docenti, hanno visitato la locale Compagnia Carabinieri. Il..