Calendario Serie B 2022 23 | date | giornate | risultati | classifica

(Di sabato 5 novembre 2022) Il 15 luglio è stato sorteggiato il programma del torneo cadetto, che vedrà 20 squadre cercare la promozione inA:/23 Il campionato diBTK ha preso ufficialmente forma con la composizione dele la compilazione delle 38della stagione regolare./23: il torneo comincerà come laA nel secondo fine settiamana di agosto, ma al contrario del massimo campionato non si fermerà durante i Mondiali di Qatarche si disputeranno in autunno. Le Squadre Alla/23 partecipano 20 squadre. Alle 13 formazioni che hanno mantenuto la categoria nella passata ...

Ilè impegnativo, dobbiamo stare sempre sul pezzo per affrontare ogni gara nel migliore ... che consente la visione di tutte le partite del campionato diC.Si lavora anche ad unadi appuntamenti di contorno che andranno ad arricchire il programma ... Lo scorso anno le gare dello Zerbion hanno subito trovato spazio nelCrazy Skyrunning ...Dopo Udinese-Lecce giocata ieri, oggi tocca ad altre 8 squadre scendere in campo in questa tredicesima giornata di Serie A. Si parte alle ore 15 con Empoli-Sassuolo e Salernitana-Cremonese. Alle ...Benvenuti alla diretta scritta di Brescia-Ascoli, gara valida per la dodicesima (12^) giornata del Campionato di Serie B.