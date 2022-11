Bper | Montani | Il benessere dei lavoratori è uno dei nostri obiettivi

Bizjournal.it - Liguria

Così Piero Luigi, amministratore delegato diBanca, al termine dell'Assemblea ordinaria e straordinaria diBanca. È stata l'occasione per annunciare la firma di un accordo sindacale ...... dal quale spunta un premio agli oltre 21 mila dipendenti "per lo sforzo nell'operazione di integrazione", annuncia l'ad di Modena, Piero Luigi. L'ingresso di Carige in, che segue di ... Bper, Montani: «Ora la priorità è consolidare il lavoro fatto» | Liguria Business Journal Modena, 5 nov. (Adnkronos) - "Stanotte abbiamo trovato un accordo importante coi sindacati. Abbiamo lo stesso obiettivo ma lo vediamo da parti diverse. Entrambi vogliamo il benessere dei lavoratori ...L’ingresso di Carige in Bper, che segue di poco l’acquisizione dei 620 sportelli di Ubi Banca e godrà di benefici fiscali netti per 372 milioni di euro, consolida l’istituto modenese come quarto grupp ...