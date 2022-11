Bimbo di dieci mesi ustionato con l’olio bollente | è grave

(Di sabato 5 novembre 2022) Undiè stato protagonista di un brutto incidente domestico in Sicilia, a Catenanuova (Enna). Sulla base di quanto emerso, il piccolo è rimastocondi una friggitrice mentre si trovava nel panificio di proprietà della sua famiglia (in un primo momento si credeva che l’episodio fosse avvenuto nella sua abitazione). I genitori e uno zio del bambino che erano presenti hanno subito capito la gravità della situazione e hanno così tentato di soccorrerlo immediatamente. Nel tentativo, però, sono rimasti anch’essi ustionati e per questo medicati al pronto soccorso. Fortunatamente, la loro situazione risulta essere guaribile nell’arco di qualche giorno. Vi raccomandiamo... La mamma muore ...

Precedente Schianto frontale tra due auto nei pressi di Agazzano: quattro feriti tra cui undimesi Successivo Cioccolandia festeggia i 18 anni tornando più ricca che mai, appuntamento il ...Tra loro undi appenamesi. Tutti sono stati condotti al pronto soccorso di Piacenza, come detto non si trovano in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che ...Il piccolo lotta tra la vita e la morte a seguito di un incidente determinato dalla friggitrice domestica di casa ...Un bambino di soli 10 mesi è rimasto ustionato con olio bollente di una friggitrice.P Per i medici – secondo quanto riporta il sito dell’ansia – il piccolo è “in condizioni critiche”. L’incidente dome ...