Atalanta Napoli 1-2 LIVE | fine primo tempo al Gewiss Stadium

BERGAMO -può permettere a Gasperini di frenare la corsa degli azzurri e a Spalletti di tentare con una vittoria la prima fuga del campionato (andrebbe a +8). Al Gewiss Stadium è prima contro ...in campo per il big match della 13esima giornata della Serie A. In classifica,primo con 32 punti eseconda a quota 27. >>> Le Offerte lampo di LA PARTITA - I padroni ...Episodio Var a Bergamo: rigore per l'Atalanta per un tocco di mano di Osimhen. La spiegazione dell'episodio Episodio Var al diciassettesimo minuto di Atalanta-Napoli. Su un corner dalla sinistra dell' ...SABATO IN CAMPO A Bergamo va in scena lo scontro tra le prime due della classifica, con i rossoneri che ospitano lo Spezia per approfittarne Il weekend più caldo di questa Serie A si… Leggi ...