Un anno di Conte agli Spurs | ' Fatti tanti progressi | ma possiamo migliorare ancora'

(Di venerdì 4 novembre 2022) Undi. Il Tottenham lo ha celebrato regalandosi la qualificazioneottavi di Champions festeggiata a Marsiglia, ma Antonio aveva già in testa il passo successivo. 'Dobbiamo essere ...

Undi. Il Tottenham lo ha celebrato regalandosi la qualificazione agli ottavi di Champions festeggiata a Marsiglia, ma Antonio aveva già in testa il passo successivo. 'Dobbiamo essere felici ...Pene fino a sei anni di detenzione per chi organizza eventi di questo genere, una chi solo ... Letta eribadiscono il carattere liberticida da stato di polizia. Crtiche dure perfino dal ...La conferenza stampa di Conte prima della sfida col Liverpool e ad un anno dalla sua panchina al Tottenham: "Mi vedete invecchiato" ...Dieci film in concorso, premi e grandi ospiti. Torna a Lecce il Festival del Cinema Europeo, giunto alla sua XXIII edizione, la rassegna diretta da Alberto La Monica, che si terrà dal 12 al ...