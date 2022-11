Salernitana | Nicola | continuità dando sempre il massimo

"Laarriva da una vittoria importante ma la partita di domani ha lo stesso valore della partita di Roma". Così Davideha presentato in conferenza stampa il match contro la Cremonese, in ...Salerno . Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davideha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani trae Cremonese. Il tecnico recupera Maggiore che si accomoderà in panchina dopo l'infortunio subito nelle scorse ..."La Salernitana arriva da una vittoria importante ma la partita di domani ha lo stesso valore della partita di Roma". Così Davide Nicola ha presentato in conferenza stampa il match contro la Cremonese ...Due anticipi per le squadre campane. Spalletti chiede la riscossa: "Sarà difficile come ad Anfield", Nicola preannuncia turnover: "Tre partite in una settimana, ci sarà spazio per tutti" ...