Roma | un anno di Giunta Gualtieri Bene Onorato | Lucarelli e Scozzese Ancora male Alfonsi e Funari | sale Patanè

(Di venerdì 4 novembre 2022)6 (sindaco) Ha le potenzialità ma non si applica abbastanza. A scuola si diceva così. Apure. Ha un'autostrada vuota davanti: c'è un Pd da ricostruire. E proprio gli amministratori ...

Siamo al Comune die la speranza è sempre l'ultima a morire. La pazienza dei romani invece è finita. Patanè 6 (Mobilità) In unè passato dal sentirsi il Winston Churcill dei trasporti (...Ma da allora io e Maura non ci siamo più lasciati e ognifesteggiamo il giorno che ci siamo ... Quali "Papa Giovanni Paolo II lo incontrai ain occasione del primo scudetto rossonero, papa ...L’errore sulla sbracciata contro Ibanez è grave perché avviene sotto i suoi occhi, il VAR lo richiama all’OFR: rosso ok ...È la Champions, ma sembra una partita di serie A. Dopo i quattro gol al Monza, il Milan si ripete a Zagabria, piegando la Dinamo con un rotondo 4-0. A ... Incredibile la storia di un giovane steward ...