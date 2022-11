Napoli | Alfredo Pedullà sulle prossime cessioni

(Di venerdì 4 novembre 2022) La nuova rosa di Spalletti sta ottenendo ottimi risultati sia in campo internazionale che in Serie A dove guida ormai la vetta della classifica. In vista del mercato di gennaio, però, iniziano a circolare le prime voci riguardoe acquisti. A parlarne è stato l’esperto di mercato,, ai microfoni di Sportitalia durante L'articolo

Alfredo Pedullà

JavierMiranda Romero, operaio edile, era uscito per festeggiare la nascita della sua bimba,... aveva bevuto e, dopo la partita di Champions- Liverpool, camminava a stento, davanti al ...I biancoscudati, detentori del trofeo, passano il turno con una rete diBifulco e ... L'exsi conferma uomo di Coppa Italia, dopo che lo scorso anno aveva trascinato il gruppo alla ... Napoli primo posto nel girone, ultima volta nel 2016-17 La nuova rosa di Spalletti sta ottenendo ottimi risultati sia in campo internazionale che in Serie A dove guida ormai la vetta della classifica. In vista ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...