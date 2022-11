Massimo Giletti faccia a faccia col killer | uno scoop sensazionale

(Di venerdì 4 novembre 2022) Una puntata speciale di Non è l'Arena, annunciata tempo fa e molto attesa. Una puntata speciale in onda domani, sabato 5 novembre, dalle 21.15 su La7.indaga sugli spettri della mafia e promette grandi rivelazioni, già anticipate la scorsa estate. Quali spettri? "Quelli di ieri come Gaspare Mutolo che oggi decide di uscire dal buio e mostrare per la prima volta il suo volta in tv", spiega la redazione di Non è l'arena. Il ferocedi Cosa Nostra e autista di Totò Riina poi collaboratore di giustizia, infatti si racconterà proprioin un'intervista esclusiva che promette rivelazioni pesantissime. Poi, "gli spettri di oggi, come Matteo Messina Danaro il mafioso più ricercato, che dopo quasi 29 anni di latitanza resta ancora un fantasma, ma sul quale le rivelazioni shock di Salvatore ...

Giusy Cascio Attualità 21:15 domani sera stasera in onda 05 Nov Lo spettro di Cosa nostra continua ad aggirarsi indisturbato nel nostro Paese ed è per questo che sabato 5 novembre in prima serata su La7 presenta "Fantasmi di mafia" , lo speciale di "Non è l'Arena" dedicato ai protagonisti di pagine sanguinose della nostra storia.