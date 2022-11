(Di venerdì 4 novembre 2022)MSG Racing ha presentato il duetto di piloti che difenderà i colori dell’azienda modenese nel Campionato del mondo diE, dedicato alleelettriche.è, oltretutto, il primo marchio automobilistico italiano a partecipare alla suddetta serie: l’esordio coincide con l’arrivo della terza generazione dellea elettroni, più veloce, leggera e potente che mai. A guidare quella dellasarannoed. “Edo e Max incarnano una potente forza d’attacco per l’era Gen3 della serie, che rappresenta un nuovo punto di riferimento per le prestazioni dei veicoli elettrici”, spiega la casa madre in una nota ufficiale.è un veterano ...

Il Fatto Quotidiano

VEDI ANCHE Formula E 2022 - 2023:sarà fornitore del team Venturi Racingsgancia la bomba... elettrica: debutto in Formula E dalla prossima stagione Formula E ePrix Marrakech 2022: ..."Sapere come si comporta il consumatore americano e comecosa acquistare, é stata una leva ... "Un plauso particolare - ha concluso Nussbaumer - va, infine, al team diche ha ospitato ... Maserati sceglie Maximilian Günther ed Edoardo Mortara per le sue monoposto di Formula E La Maserati MSG Racing ha annunciato i suoi piloti per la Season ... con la quale vive di un ottimo rapporto dopo averlo conosciuto nel 2016 a Macao. Egli è stato scelto dopo che l’opzione principale ...Daniele Botticelli | Mortara ha commentato così la possibilità di rappresentare un marchio glorioso come Maserati: "Da quando ho esordito nella Season 4, il ...